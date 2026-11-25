- وصول نسبة المكونات المحلية إلى 45%

شهد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، مراسم إطلاق شركة جنرال موتورز مصر الإنتاج المنتظم لسيارة «شيفروليه جروڤ» الجديدة كليًا بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تصنيع السيارات محليًا في مصر.

وشارك في مراسم بدء الإنتاج المنتظم (SORP) محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وأحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ومحمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات شركة جنرال موتورز، وممثلو الشركات والصناعات المغذية، إلى جانب عدد من ممثلي الموردين المحليين.

ويمثل بدء الإنتاج المنتظم لسيارة «شيفروليه جروڤ» استثمارًا بقيمة 20 مليون دولار، مع وصول نسبة المكونات المحلية إلى 45%، في خطوة تعكس امتداد خبرة «جنرال موتورز مصر» في مجال التصنيع، ومواصلة الشركة الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية محليًا، إلى جانب ثقتها في مستقبل قطاع السيارات المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إيمانًا بدورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى وجود تكليفات رئاسية بذلك. وأضاف أن الدولة تحرص على مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمشروعات القائمة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية، لما لها من أهمية في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، كما تتيح هذه الصناعة فرصًا لنقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وقال روهان فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «يمثل بدء الإنتاج المنتظم لسيارة شيفروليه جروڤ محطة مهمة في مسيرة جنرال موتورز مصر؛ فبعد إنتاج أكثر من مليون مركبة محليًا، نتطلع إلى إنتاج المليون التالي، مستندين إلى عقود من الخبرة التصنيعية والاستثمار المتواصل وتطوير القدرات المحلية، بما يسهم في تعزيز منظومة صناعة السيارات في مصر».

وأضاف فرنانديز: «طُوّرت شيفروليه جروڤ مع مراعاة احتياجات المستهلكين المصريين، لتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا والأداء والعملية في الاستخدام اليومي، كما استند تصميمها وتجهيزاتها إلى أبحاث السوق وآراء العملاء. وعلى مدار 24 شهرًا، خضعت السيارة لاختبارات تحمّل مكثفة في مختلف أنحاء مصر، شملت ظروف الطرق وحركة المرور ودرجات الحرارة المتنوعة، بما ساهم في التحقق من ملاءمتها للظروف المحلية وتلبية احتياجات العملاء المصريين».

ومن جانبه، قال خورخي بلاتا، رئيس جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحتفل هذا العام بمرور 100 عام على إرث جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي مسيرة بدأت في مصر عام 1926، ولا تقتصر هذه المسيرة على المركبات التي أنتجناها، بل تمتد إلى القدرات والشراكات والفرص التي أسهمنا في بنائها وتطويرها. ويأتي بدء الإنتاج المنتظم لسيارة شيفروليه جروڤ ليواصل هذا الإرث، ويؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه مصر وثقتنا في مستقبل التصنيع في المنطقة».

وخلال مراسم الإطلاق، أكد مسؤولو الشركة أن جنرال موتورز مصر أنتجت أكثر من مليون مركبة محليًا، كما أن أكثر من 95% من المركبات التي تبيعها تُصنّع داخل مصر، وتدعم عملياتها التصنيعية شبكة تضم 81 موردًا محليًا، إلى جانب توفير فرص عمل في مختلف حلقات سلسلة القيمة لقطاع السيارات.

وتوظف الشركة بشكل مباشر أكثر من 1400 متخصص في قطاع السيارات، وتدعم كل وظيفة مباشرة نحو 50 فرصة عمل غير مباشرة، وتمثل المرأة 27% من إجمالي العاملين بالشركة، بما يعكس مساهمة الكفاءات المحلية في دعم قدرات الشركة التصنيعية ومستقبلها.

وأكدت الشركة أن سيارة شيفروليه جروڤ تحظى بدعم شبكة شيفروليه الراسخة لخدمات ما بعد البيع في مصر، التي تديرها مجموعة المنصور للسيارات، حيث سيستفيد العملاء من 32 مركز خدمة معتمدًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مع توافر قطع غيار مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة محليًا، وضمان لمدة خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر، أيهما يأتي أولًا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من خدمة المساعدة على الطريق مجانًا. ومن المقرر إطلاق شيفروليه جروڤ رسميًا في السوق المصرية وبدء بيعها قبل نهاية العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جنرال موتورز مصر تأسست عام 1983، وتدير واحدة من أكثر منشآت تصنيع السيارات تقدمًا في مصر، كما تُعد أول منشأة صناعية للسيارات تابعة للقطاع الخاص في مصر، وتقع في مدينة السادس من أكتوبر.

وعلى مدار مسيرتها، أنتجت الشركة أكثر من مليون مركبة، في انعكاس لقدراتها التصنيعية وشراكاتها الراسخة في السوق المصرية، وتجمع جنرال موتورز مصر بين الخبرات العالمية والكفاءات المحلية لإنتاج المركبات التجارية وسيارات الركوب وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال زيارته لمصنع جنرال موتورز مصر، تعرف رئيس مجلس الوزراء على منظومة التصنيع المتكاملة لسيارة شيفروليه جروڤ، بدءًا من خط إنتاجها، مرورًا بخط لحام هياكل سيارات الركوب وتجميعها وخط الدهان، وصولًا إلى المنتج النهائي، إلى جانب معرض للأجزاء المُصنّعة محليًا. وأبرزت الجولة جهود جنرال موتورز في تعميق التصنيع المحلي وتنمية قاعدة المكونات المنتجة في مصر، كما عكست تكامل مراحل الإنتاج وحرص الشركة على تطبيق أساليب تصنيع تتسم بالكفاءة والانضباط والأتمتة والجودة في مختلف مراحل العمل، والاعتماد بشكل واسع على البرمجيات والروبوتات في خطوط الإنتاج.