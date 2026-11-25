- محمد جميل: نعمل على تعزيز مكانة بنك التعمير والإسكان ضمن مقدمة الاختيارات البنكية للعملاء بالسوق المصرفي المصري من خلال الابتكار وتقديم حلول مصرفية متكاملة والارتقاء بمستويات التميز في خدمة العملاء

في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان لتعزيز مكانته بالسوق المصرفي المصري والتوسع في تقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وقّع البنك بروتوكول تعاون مع نادي قضاة مصر، بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية لأعضاء النادي، تشمل برامج التمويل الشخصي والتمويل العقاري، والبطاقات الائتمانية التي تتيح الاستفادة من برامج تقسيط المشتريات لدى شبكة متنوعة من التجار والموردين المعتمدين، فضلًا عن باقة من الأوعية الادخارية وحسابات التوفير، وذلك بمزايا تنافسية تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

شهد مراسم توقيع البروتوكول الأستاذ محمد جميل، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمستشار محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والأستاذ وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع بالبنك، إلى جانب عدد من قيادات البنك وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد جميل، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن البنك يتبنى استراتيجية طموحة تستهدف ترسيخ مكانته كبنك متكامل يقدم مختلف الخدمات والحلول المصرفية، وتعزيز قدرته التنافسية بالسوق المصرفي المصري، من خلال التوسع في أنشطته وتطوير منتجاته وخدماته، والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن بمختلف قطاعات أعماله.

وأضاف جميل أن البنك يحرص على مواصلة تطوير وتنويع محفظة منتجاته، التي تشمل خدمات التجزئة المصرفية والتمويل الشخصي والعقاري والبطاقات المصرفية والحلول الادخارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في قنواته المصرفية الرقمية، بما يعكس تطور نموذج أعماله ويعزز قدرته على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء ومواكبة المتغيرات المتسارعة في السوق المصرفي.

وأكد جميل أن رؤية بنك التعمير والإسكان تتمثل في أن يصبح ضمن مقدمة الاختيارات البنكية للعملاء في السوق المصري عند اختيار حلولهم وخدماتهم المصرفية، من خلال تبني نهج يرتكز على الابتكار المستمر، وتطوير المنتجات والحلول المصرفية، والارتقاء بمستويات التميز في خدمة العملاء، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية تتسم بالسهولة والمرونة والكفاءة، وتواكب تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة.

مشيرًا إلى أن التوسع في إقامة الشراكات المؤسسية مع مختلف القطاعات والكيانات المهنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك، لما تتيحه هذه الشراكات من فرص للتعرف على احتياجات شرائح جديدة من العملاء، وتطوير عروض مصرفية متخصصة تتناسب مع متطلباتهم، بما يسهم في تنمية حجم الأعمال وتعزيز الحصة السوقية للبنك في قطاع التجزئة المصرفية، وترسيخ علاقات مصرفية طويلة الأمد.

وأضاف جميل، أن تعزيز ثقة العملاء يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك، حيث يحرص في سبيل ذلك على ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق، من خلال الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز مستويات الكفاءة وسرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، وتقديم قيمة مضافة حقيقية تعزز رضاهم وثقتهم بالبنك وتدعم استدامة علاقاتهم معه.

كما أعرب جميل عن اعتزازه بالتعاون مع نادي قضاة مصر، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس حرص البنك على توظيف تنوع وتكامل خدماته المصرفية لتقديم حلول تلبي احتياجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتوفر لهم مزايا مصرفية تنافسية تواكب متطلباتهم المالية في مختلف مراحل حياتهم.

وأكد جميل حرص البنك على تسخير إمكانات شبكة فروعه وقنواته المصرفية الرقمية لتيسير حصول أعضاء النادي على الخدمات والمزايا التي يتيحها البروتوكول، بما يوفر لهم تجربة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، ويسهم في تعزيز مستويات رضاهم وثقتهم بالبنك.