قررت محكمة مستأنف تعويضات القاهرة حجز الاستئناف المقدم من المهندس محمد صالح على الحكم الصادر في دعوى مطالبته بتعويض مادي قدره مليون جنيه من الفنان أحمد صلاح حسني، على خلفية اتهامه بالتسبب في إتلاف سيارته الخاصة إثر حادث مروري بالتجمع الخامس، إلى جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة قد قضت بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للمواطن محمد صالح وزوجته، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسيارتهما جراء حادث في التجمع الخامس.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى اتهام الفنان بالتسبب في تحطيم سيارة المهندس محمد صالح، في القضية المقيدة برقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

وأوضح المحامي أن موكله يطالب بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم في الجلسة المحددة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري على كوبري «أرابيلا» بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين اصطدام سيارة يقودها الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.