- رستم: بحث الاستفادة من مبادرة «ديجيتال أفريكا» للمساهمة في صندوق تمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاء ثنائيا مع ساندرا كساب مديرة إدارة إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر "طموح إفريقيا" المنعقد بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك بحضور ممثلي السفارة المصرية في باريس، حيث شهد اللقاء بحث تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية المشتركة التي تشهد زخما متزايدا بدعم التقارب الكبير بين قيادتي البلدين والزيارات المتبادلة في السنوات الماضية.

وفي مستهل اللقاء أشاد وزير التخطيط بالتطورات المتتالية للعلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون الإقليمي، مشيرا إلى القمة التي استضافتها مصر في إبريل الماضي ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي كان لها بالغ الأثر في دفع العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأوضح رستم أن فرنسا تعتبر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، من خلال عدد من الشراكات في قطاعات متنوعة وضرورية على رأسها التعليم والصحة والاستثمارات الفرنسية في مصر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.

وخلال اللقاء عرض وزير التخطيط جهود الحكومة لتطوير وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها المعني بالقطاع الخاص "بروباركو"، من خلال مبادرة "ديجيتال إفريكا" التي توفر التمويل الأولي للشركات التكنولوجية الناشئة في إفريقيا، للمساهمة في صندوق تمويل الشركات الناشئة في مصر، بما يمكن هذه الشركات من تحقيق أثر مستدام وتعزيز جهود التنمية في مصر ودعم توسعها إقليميا ودوليا.

في سياق متصل، تحدث الوزير عن آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGFE)، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية وذراعها شركة بروباركو في هذا الأمر من خلال تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تستفيد من الآلية.