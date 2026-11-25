اتهم رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالتشبث بالسلطة، منوهًا أن سلوكهما الأخير يعكس غياب المسئولية والعقلانية.

وقال ليبرمان، الذي يرأس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، صباح اليوم: «إن التوق الشديد للسلطة يدفع رئيس الوزراء ووزير الجيش إلى الجنون، فهما متشبثان بزمام الأمور، والمسئولية والعقلانية ليستا من نقاط قوتهما».

وذكر أنه يتابع منذ يوم الانتخابات، بذهول، تصريحات نتنياهو وكاتس وتصرفاتهما، مشيرًا إلى سلوك مكتب رئيس الوزراء وموظفيه يوم الانتخابات، والشكاوى المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، ومثول نتنياهو أمام كتلة الليكود قبل يومين، وصولًا إلى السيناريوهات التي عرضها وزير الجيش أمس.

وفيما يتعلق بالتهديد الإيراني، اعتبر ليبرمان أن التصريحات بشأن امتلاك إيران أسلحة كيميائية خطيرة، لكنه أكد أنه لا يوجد، من الناحيتين الاستخباراتية والعملياتية، أي مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل على إيران في المدى القريب.

كما حذر من احتمال استخدام الأجهزة الأمنية ضد قادة معسكر التغيير، قائلًا إنه لن يتفاجأ إذا تبين في يوم من الأيام أن نتنياهو وكاتس فعّلا، أو لا يزالان يفعّلان، جهاز الموساد والشاباك وأجهزة أخرى ضد قادة المعسكر المعارض.

من جانبه، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صحة اتهامات ليبرمان، واصفًا إياها بالسخيفة، ومؤكدًا أنها لا تستند إلى أي أساس.

وقال كاتس إن ليبرمان يتهمه ونتنياهو بالتلاعب برؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتوجيههم للعمل ضده وضد المقربين منه، منوهًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف أن سلوك ليبرمان قد يرجع إلى فقدانه الصلة بالواقع، على حد وصفه، أو إلى محاولته صرف الأنظار عن موافقته على الانضمام إلى حكومة تعتمد على أحزاب عربية، وهو ما يتعارض، بحسب كاتس، مع تعهداته السابقة، مرجحًا أن يكون السببان وراء موقفه.