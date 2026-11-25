أعلنت وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق في السودان مقتل 19 مدنيًا وإصابة 33 آخرين، جراء هجمات بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الدمازين والروصيرص، حسبما نقل موقع «الجزيرة».



ويُذكر أن قوات الدعم السريع، شنت أمس الثلاثاء، هجومًا واسعًا بالطائرات المسيّرة على مدينتي الدمازين والروصيرص بإقليم النيل الأزرق، في تصعيد عسكري تزامن مع تقدم قواتها ميدانيًا في المناطق الجنوبية والغربية من الإقليم، وسط اتهامات حكومية لإثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع، حسبما أفاد موقع «سودان تريبيون».



ووفقًا لموقع «أخبار السودان»، أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق في السودان، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 14 مدنيًا وإصابة 15 آخرين، جراء هجمات بطائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع، استهدفت أحياء سكنية ومنازل في مدينتي الدمازين والروصيرص.



وقالت المبادرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام أكثر من 40 طائرة مسيرة في الهجمات التي طالت مواقع متفرقة بالمدينتين، بينها أحياء سكنية ومنازل ومنشآت عسكرية.



وأوضحت أن منطقة الصالحة شمال غرب الدمازين شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم أفراد من ثلاث أسر مدنية، بعد قصف منازلهم، فضلًا عن إصابة خمسة أشخاص في المنطقة ذاتها، بينما بلغ عدد المصابين في الروصيرص عشرة أشخاص، بينهم نساء وأطفال.



وأضافت أن الهجمات في الروصيرص استهدفت نادي المشاهدة المعروف باسم «نادي عكاشة» بالحي الجنوبي، وعددًا من منازل المواطنين، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة عشرة أشخاص.



وفي الدمازين، شملت الهجمات حي المطار ومنطقة «ريح بالك» ومنطقة الصالحة، وتسببت في احتراق منازل مشيدة بمواد محلية، بينها القش والطين والكرنك، فضلًا عن سقوط قتلى وجرحى،

كما تعرضت قيادة الفرقة الرابعة مشاة للاستهداف، بالتزامن مع سماع انفجارات في مناطق متفرقة.



واعتبرت المبادرة أن استهداف الأحياء السكنية وتعريض المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، للخطر يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، محملة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال المسئولية عن الهجمات.



وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسئولين عن استهداف المدنيين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، مؤكدة أن سقوط أسر بأكملها داخل منازلها يمثل كارثة إنسانية لا يمكن تبريرها باعتبارات عسكرية أو سياسية.