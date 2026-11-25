أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع مصر إلى مواكبة التحولات العالمية في صناعة السيارات، خاصة التوجه نحو السيارات الكهربائية، بما يسهم في توطين تصنيع السيارات ومكوناتها، وزيادة نسبة المكون المحلي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر شركة جنرال موتورز مصر لبدء الإنتاج المحلي وتجميع سيارة «شيفروليه جروف»، بحضور خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد فريد، وزير الاستثمار، وحسن رداد، وزير العمل.

وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير صناعة السيارات من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ودعم الصناعات المغذية، وتأهيل الموردين المحليين، بما يعزز تنافسية القطاع.

وأشار إلى أن توسع استثمارات شركات السيارات العالمية وإطلاق طرازات جديدة يتم إنتاجها محليًا يعكسان تنامي الثقة في إمكانات صناعة السيارات في مصر، وقدرتها على التطور والمنافسة.

وشدد مدبولي على حرص الحكومة على مواصلة دعم الاستثمارات الصناعية، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.