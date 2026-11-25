قالت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل الطالبتين الشقيقتين "يسرى وجنى محمد أبو العوف"، خلال قصف شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الطالبة يسرى أبو العوف (15 عاما) كانت تدرس في مدرسة كفر قاسم، فيما كانت شقيقتها جنى أبو العوف (13 عاما) تدرس في مدرسة المنار الخاصة، التابعتين لمديرية التعليم- غرب غزة.

وأشارت الوزارة، إلى أن استهداف الطلبة تكرر للمرة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة، في تصعيد يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطفولة في قطاع غزة، ليرتفع عدد الأطفال وطلبة المدارس الذين ارتقوا منذ بداية نوفمبر الجاري إلى 16 طالبا وطالبة.

وأضافت أن القصف الذي استهدف الشقة السكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فجر اليوم، أسفر أيضا عن مصرع والدهما محمد ماجد أبو العوف، ووالدتهما نورة عزات أبو العوف، وإصابة عدد آخر من المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال واصل إطلاق النار والقصف على المنازل والخيام، حيث سُجلت اليوم، إصابة طالبة في محيط مدينة حمد بخان يونس.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له أطفال غزة لا يقتصر على تهديد حياتهم، بل يمتد إلى سرقة طفولتهم وتقويض مستقبلهم وحرمانهم من حقهم في التعلم.

وشددت على أن إنقاذ ما تبقى من حاضرهم ومستقبلهم يتطلب مواقف دولية تتناسب مع حجم الجريمة، لا صمتا يشرعن الجريمة، ويزيد جرأة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم.