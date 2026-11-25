حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية مع دخول الشتاء الرابع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، في ظل الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية، والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية، واستمرار القيود المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي، نقلته شبكة «مصدر» الإخبارية، إن نحو 1000 موقع ومخيم ومركز إيواء للنازحين باتت مهددة بالغرق وتجمع مياه الأمطار، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف ظروف إيواء غير ملائمة، وسط الحاجة إلى استبدال نحو 200 ألف خيمة مهترئة.

وأضاف أن أكثر من 2000 مبنى متضرر وآيل للسقوط يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السكان، محذرًا من تداعيات ارتفاع منسوب المياه في وادي غزة، وما قد يترتب عليه من تهديد لمناطق المغراقة والزهراء والمناطق المحيطة بها، في ظل محدودية قدرات البلديات على تصريف مياه الأمطار والتعامل مع الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه.

وأشار الاتحاد إلى أن المنخفضات الجوية التي ضربت القطاع مطلع نوفمبر الجاري كشفت حجم الأضرار، بعدما تضررت نحو 70 ألف خيمة، وتأثر أكثر من 350 ألف نازح، بالتزامن مع تضرر شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والطرق والمرافق الحيوية، وفقدان البلديات جزءًا كبيرًا من آلياتها ومعداتها.

وأكد الاتحاد أن الحد من مخاطر فصل الشتاء يتطلب تدخلًا عاجلًا، يشمل إدخال 10 آلاف طن من الإسمنت لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة، وتوفير المعدات الثقيلة والمضخات والمولدات الاحتياطية، إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات التشغيل والصيانة.

كما طالب بتوفير الكرفانات والمساكن المتنقلة القادرة على مقاومة الأمطار والرياح، وتأمين وسائل التدفئة والأغطية والفرش والملابس الشتوية، لضمان الحد الأدنى من الحماية للنازحين.

ودعا اتحاد البلديات الدول والحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة إلى التدخل المباشر والعاجل، محذرًا من أن حجم الاحتياجات يتجاوز الإمكانات المتاحة للبلديات مجتمعة.

وشدد على أن أزمة الشتاء في غزة لا تقتصر على تدهور الخدمات البلدية، بل تمثل تحديًا إنسانيًا يتطلب تحركًا دوليًا لحماية مئات الآلاف من المدنيين والنازحين من تداعيات الأمطار والبرد والدمار الواسع.