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قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الاتصال تناول «الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة والاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين»، مؤكدًا «تضامنهما فيما يتخذ من إجراءات لحماية أمن المملكتين واستقرارهما».

واتسعت في الأيام الأخيرة المواجهات بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، الذين أعلنوا الأربعاء، استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية والحي المالي في الرياض.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن الهجوم على المصفاة تسبب في اندلاع حرائق، وإن استهداف الحي المالي جرى على ثلاث مراحل.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة في منطقة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، الأربعاء، فيما أفادت السلطات السعودية بإصابة 11 شخصًا في هجوم استهدف برجًا بالحي المالي في الرياض الثلاثاء.

وكان المبنى قد تعرض لهجوم سابق في 19 نوفمبر، من دون وقوع إصابات آنذاك.

وهدد الحوثيون باستهداف ميناء جدة وكل الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، ردًا على تهديدات الرياض بشن هجمات تستهدف ميناء الحديدة اليمني.

ويُفاقم هذا التصعيد المخاوف حيال أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الإقليمية، لا سيما أن ميناء الحديدة يُعد شريانًا رئيسيًا لدخول الإمدادات والسلع إلى اليمن.