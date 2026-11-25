أيد مجلس الدولة التركي قرار إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، مما يحول فعليا دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وفقا لما أفاد به أحد محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية أن أعلى محكمة إدارية في تركيا رفضت الدعوى التي رفعها إمام أوغلو للطعن في قرار جامعة إسطنبول بتجريده من شهادته الجامعية. وقال محاميه إنه سيعرض القضية أمام المحكمة الدستورية.

ويستند قرار إلغاء الشهادة إلى اتهامات بأن إمام أوغلو انتقل بصورة غير قانونية من جامعة إلى أخرى. ويرفض أنصاره والمعارضة هذه الاتهامات وغيرها من التهم الموجهة إليه، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية. ووصف محاميه الحكم بأنه "غير عقلاني."

ويُنظر إلى إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. وتم اعتقال أوغلو، وهو عضو في حزب يني المعارض، في مارس 2025 على خلفية اتهامات بالفساد، وتم إبعاده مؤقتا عن منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول، في خطوة أثارت احتجاجات حاشدة.

ويواجه إمام أوغلو، الذي انتُخب رئيسا لبلدية إسطنبول عام 2019، العديد من الملاحقات القضائية.

وفي المحاكمة الرئيسية، يواجه اتهامات بارتكاب 142 جريمة، من بينها الفساد وتأسيس منظمة إجرامية وقيادتها. ويطالب الادعاء العام بسجنه لأكثر من 2400 عام.

وتم منع إمام أوغلو أيضا من ممارسة العمل السياسي مرتين أولاهما في عام 2022، لكن الحكمين لم يصبحا نهائيين بعد. وفي حال تأييدهما فسيخسر منصبه كرئيس للبلدية، وسيتعين على مجلس بلدية إسطنبول اختيار رئيس جديد للبلدية.