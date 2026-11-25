كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 330 طفلًا منذ سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، نتيجة حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج، في ظل عدم توافر الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع حالاتهم داخل القطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، قال مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بغزة، زاهر الوحيدي، إن إجمالي المرضى وجرحى حرب الإبادة الذين استكملوا إجراءات التحويل للعلاج في الخارج وينتظرون السماح لهم بالسفر بلغ نحو 21 ألفًا و500 مريض، بينهم قرابة 5 آلاف طفل.

وأوضح أن 163 حالة من هؤلاء المرضى مصنفة ضمن الحالات المهددة بفقدان حياتها في أي لحظة، فيما تضم قوائم الانتظار أكثر من 2880 مريض سرطان بحاجة ماسة إلى السفر العاجل لتلقي العلاج.

وأشار الوحيدي إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على سفر المرضى عبر معبر رفح تحدّ من أعداد المغادرين، إذ لا يتجاوز عدد المسموح لهم بالسفر 20 إلى 30 مريضًا يوميًا في أفضل الأحوال، بينما يحتاج القطاع الصحي إلى مغادرة نحو 150 مريضًا يوميًا للتعامل مع قوائم الانتظار.

وحذر من أن استمرار المعدلات الحالية يعني أن إجلاء جميع المرضى المدرجين على قوائم التحويل قد يستغرق خمس سنوات على الأقل، في وقت لا تحتمل فيه أوضاع كثير منهم مزيدًا من الانتظار.

وكشف عن وفاة أكثر من 2145 مريضًا نتيجة حرمانهم من الوصول إلى العلاج في الخارج منذ إغلاق المعبر، بينهم 330 طفلًا، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة لا تعكس بالضرورة الحصيلة الكاملة، لوجود حالات لم تستكمل إجراءات حصرها وتوثيقها.

وأضاف أن 548 مريضًا وجريحًا توفوا منذ إعادة فتح معبر رفح جزئيًا، وفق البيانات المتوافرة لدى الوزارة، موضحًا أن مرضى الأورام يشكلون نحو 40% من إجمالي الوفيات المسجلة خلال هذه الفترة.

ونوه أن الأطفال الذين توفوا تنوعت حالاتهم بين الإصابة بالأورام والتشوهات الخلقية وأمراض باطنية، بينها أمراض الكلى والجهاز الهضمي، إلى جانب أطفال جرحى حرب الإبادة الذين كانوا بحاجة إلى تدخلات طبية وجراحية متقدمة.

وشدد الوحيدي، على أن وزارة الصحة لا تدرج في قوائم التحويل للعلاج بالخارج الحالات التي يمكن التعامل معها داخل القطاع، بل توفر لها العلاج المتاح، وتقتصر التحويلات على المرضى الذين تتطلب حالاتهم إمكانات طبية غير متوافرة محليًا.

وتأتي هذه الأزمة في ظل الانهيار الواسع الذي أصاب المنظومة الصحية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، إذ خرجت غالبية المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية عن الخدمة بفعل الاستهداف والتدمير، ولم يتبقَّ سوى 19 مستشفى تعمل بصورة جزئية من أصل 38 مستشفى كانت موجودة قبل الحرب.

وأكد الوحيدي أن المرضى المنتظرين للسفر يحتاجون إلى عمليات جراحية متقدمة وأجهزة تشخيص متخصصة غير متوافرة في مستشفيات غزة، فيما يواجه مرضى الأورام صعوبات إضافية بسبب غياب بروتوكولات علاجية ضرورية لحالاتهم.

وحذر من أن استمرار تعطيل سفر المرضى والجرحى يضاعف المخاطر على حياتهم، ويقلص فرص إنقاذهم، خصوصًا الأطفال الذين تتدهور أوضاعهم الصحية مع مرور الوقت وغياب العلاج المناسب.