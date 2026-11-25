اعترف الفرنسي ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، بصعوبة موقف فريقه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة العمل بجدية من أجل تجاوز تراجع النتائج والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

وواصل مانشستر سيتي نتائجه السلبية في مختلف المسابقات، بعدما تعادل مع نابولي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال شرقي في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي سبورت»: «أريد الفوز بمثل هذه المباريات، نحاول تقديم كل ما لدينا داخل الملعب، لكن أحيانًا لا تسير الأمور بالطريقة التي نريدها، وهذا ما حدث في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات».

وأضاف: «نحتاج إلى العمل بشكل أكبر والعودة إلى الانتصارات».

واختتم لاعب مانشستر سيتي تصريحاته قائلًا: «كل ما أريده هو الفوز، نحن في موقف صعب وهذا صحيح، لكننا سنذهب إلى لندن لمواجهة أرسنال من أجل تحقيق الانتصار».