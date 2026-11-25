• الدكتور محمد مسعود: ضرورة تحديد جهة لمراجعة مشروعات المياه والصرف وفق الأكواد الجديدة

ناقشت اللجنة التنسيقية العليا لمنظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المسودات النهائية لتحديثات كودات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة وتحلية المياه، ومواعيد الندوات والمناقشات المجتمعية للتعريف بها وبالتعديلات الجديدة.

وذكر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في بيان اليوم، أن الاجتماع انعقد أمس الثلاثاء، تحت إشراف المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وعضوية كبار أساتذة الهندسة الصحية والتركيبات المائية؛ لمواكبة المشروعات التنموية في ربوع الوطن كافة.

جهة لمراجعة المشروعات

وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي ضرورة إيجاد أو تحديد جهة لمراجعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا لمنظومة الكودات الجديدة، أسوة بالمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار البناء، ولجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض.

وأوضح السعداوي أن المجمعة المصرية تراجع المشروعات وفق الكودات الإنشائية، بينما تراجع لجنة المشروعات متعددة الأغراض اشتراطات الحماية من أخطار الحريق، مقترحًا أن تتولى الجهة الجديدة مراجعة تفعيل الهندسة القيمية واشتراطات الكود بشبكات ومحطات المياه والصرف.

توطين الصناعة والحلول

وأشار رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان إلى أن الكودات الجديدة تدعم المنظومة التي يرسيها المركز لتفعيل الهندسة القيمية، وتخفيض الضغط على موارد النقد الأجنبي، وتوطين الصناعات ذات الصلة، وتشكيل منظومة فنية متناغمة لدعم المشروعات القومية.

وأضاف أن المنظومة تستهدف دعم المشروعات التنموية في مجالات مد خطوط المياه والصرف الصحي، وتقدير استهلاكات المياه للمشروعات المختلفة، وتقديم حلول تصميمية وتخطيطية غير تقليدية تواكب الوضع الاقتصادي المحلي والدولي.

أولويات التنمية العمرانية

وثمّن رئيس المركز، في ختام الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة التنسيقية العليا واللجان الفرعية في إطار الجدول الزمني المضغوط لإنتاج هذه المنظومة، مؤكدًا أنها تتصدر أولويات الكودات المطلوبة حاليًا في مجالات التنمية العمرانية التي تشهدها مصر.