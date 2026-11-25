• وتقديم توصيات للمرحلة المقبلة

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026): تقييم مستقل لمسارات التنفيذ وتوصيات المجلس للمرحلة القادمة»، وذلك في إطار ولايته الدستورية والقانونية، واضطلاعه بدوره باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقد أحال المجلس التقرير إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

ويأتي إصدار التقرير في سياق انتهاء المرحلة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية، بما يتيح استخلاص الدروس المستفادة من تجربة السنوات الخمس، والبناء على ما تحقق من تقدم، وتحديد مجالات التطوير ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

ويقدم التقرير تقييمًا مستقلًا لمسارات تنفيذ الاستراتيجية الأولى، يتناول أبرز التطورات المرتبطة بمحاورها الأربعة، ويرصد أوجه التقدم والفجوات والتحديات التي واجهت التنفيذ، فضلًا عن استخلاص الدروس المستفادة من التجربة، وتقديم مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تطوير منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية المقبلة، وتعزيز فعالية تنفيذها، وتطوير آليات متابعتها وتقييمها.

وتشمل التوصيات أهمية تحديد الأولويات استنادًا إلى تقييم موضوعي للواقع، وصياغة مستهدفات واضحة وقابلة للقياس، وتحديد المسؤوليات والأطر الزمنية والموارد اللازمة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتوسيع نطاق التشاور مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

وأكد المجلس أن التقرير يمثل إسهامًا في إثراء الحوار والتشاور المؤسسي بشأن الاستراتيجية المقبلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة، وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها مكونًا أصيلًا في عملية صنع السياسات العامة.

ويأتي إعداد التقرير تنفيذًا لقرار المجلس، خلال اجتماعه الشهري المنعقد في 10 يونيو 2026، بتكليف مجموعة عمل بإعداد تقييم لمسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز دور المجلس في المتابعة والتقييم المستقلين لحالة حقوق الإنسان في مصر.