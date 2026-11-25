وجهت الشرطة البريطانية الاتهام لشخصين باقتحام منزل الأمير ويليام والأميرة كاثرين الريفي.

وقالت شرطة نورفولك إنه تم اتهام ميرجين دوكو / 34 عاما/ وارلين ندوسي /32 عاما/ بتهمة دخول موقع يخضع للحماية بغرض السرقة والتعدى. ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وكان قد تم استدعاء رجال الشرطة مساء أمس الأول الاثنين بسبب " نشاط مشبوه " في موقع بأرض منطقة ساندرينجهام بشرق انجلترا. وبعد عملية بحث تضمنت كلاب بوليسية وطائرات مسيرة ومروحية، تم إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في ارتكابهما تهمتي السرقة والتعدي.

ويشار إلى أنه لم يكن أي من الأفراد الملكيين في الموقع.