قال نائب وزير المالية الصيني السابق تشو جوانجياو إن الصين والولايات المتحدة سوف تحرزان تقدما بمجرد استئناف محادثاتهما التجارية في يناير، عندما من المقرر أن تنقضي هدنة رسومهما الجمركية القائمة منذ عام.

وقال جوانجياو الذي كان نائبا لوزير المالية من 2010 إلى 2018 في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في سنغافورة اليوم الأربعاء، "سوف تفتحان فصلا جديدا وسوف تجعلان العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أكثر صحية".

وفي حين أن "بعض الخلافات" قد تظل قائمة، على حد قوله، فأن المفاوضين سوف "يواصلون التفاوض وإحراز ذلك التقدم خطوة بخطوة".

تأتي تصريحاته المتفائلة بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشنتشن لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماع لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.

وبدا أن شي وترامب يعتمدان على علاقتهما الشخصية لإبقاء الروابط بين البلدين مستقرة رغم ظهور توترات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، بما في ذلك فضيحة التجسس المزعومة التي تشمل الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج.