كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رغبته في خوض تجربة تدريب منتخب وطني خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سبق أن أجرى محادثات بشأن تولي قيادة منتخب إيطاليا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: «تحديي المقبل؟ تدريب منتخب وطني! نعم، تحدثت مع إيطاليا بشأن تدريب منتخبها، وهذه المرة الأولى التي أتحدث فيها عن الأمر علنًا».

وأضاف: «كان التفكير فيّ لقيادة منتخب بحجم إيطاليا أحد أكبر أوجه التكريم في مسيرتي، وشعرت بالحرج من رفض هذا العرض، لكنني كنت بحاجة إلى التوقف».

وتطرق مدرب مانشستر سيتي إلى تطور كرة القدم الإسبانية، قائلًا: «لا أحد يلعب كرة القدم أفضل من إسبانيا، والكرة الإسبانية اليوم أقرب إلى هوية كرة القدم في أمريكا الجنوبية من فرق القارة نفسها».

واستعاد جوارديولا بداياته التدريبية مع برشلونة، موضحًا: «عندما وصلت إلى برشلونة، لم تتجاوز نسبة تأييدي في استطلاعات الرأي 3 أو 4%، لم يكن أحد يريدني، لكنني اعتبرت عدم رغبة أحد في تعييني أفضل شيء يمكن أن يحدث لي».

كما تحدث عن تجربتيه في ألمانيا وإنجلترا، مؤكدًا أنه انتقل إلى بايرن ميونخ لاختبار قدرته على التأقلم مع فريق وثقافة مختلفين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى التحديات التي واجهته في إنجلترا، قائلًا: «قالوا إن تطبيق أسلوب برشلونة مستحيل، وإن بناء اللعب من الخلف لن ينجح هناك، لكننا فعلناها».