قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، دستورية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية بشأن إقليم كردستان، مؤكدة اختصاص السلطات الاتحادية بحماية الحدود وإدارة المنافذ الحدودية والإشراف على الموارد النفطية والإيرادات العامة في جميع أنحاء البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن المحكمة أصدرت قرارها التفسيري رقم (268/ اتحادية/ 2026)، استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بتفسير عدد من النصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.



وأكدت المحكمة أن توزيع الاختصاصات بين الجانبين لا يمس وحدة الدولة وسيادتها، ولا يجيز تعطيل الاختصاصات المشتركة أو تجاوز مقتضيات التنسيق التي نص عليها الدستور.



وأوضحت أن حماية الحدود الدولية وتأمينها والدفاع عنها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، التي يحق لها نشر القوات المسلحة وإدارتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حدود العراق مع الدول المجاورة، بما فيها الحدود الواقعة ضمن إقليم كردستان.



كما أكدت حق السلطات الاتحادية في الإشراف والرقابة على أداء الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم، إلى جانب إنشاء منظومة وطنية موحدة لأتمتة المنافذ والكمارك وربطها إلكترونيا بالوزارات والهيئات الاتحادية المختصة، مع مراعاة التنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.



وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أشارت المحكمة إلى أن إدارتهما تتم بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، مؤكدة أن ملكيتهما تعود إلى جميع أبناء الشعب العراقي، وأن وزارة النفط والجهات الرقابية الاتحادية لها صلاحية الإشراف والتدقيق على الحقول والعمليات والعقود المتعلقة بالإنتاج والاستخراج والتسويق والتصدير.



وشدد القرار كذلك على اختصاص السلطات الاتحادية برسم السياسة المالية والكمركية، وتحديد التعرفة الكمركية الموحدة، والإشراف على الإيرادات العامة المتحققة من الرسوم والضرائب والإيرادات غير النفطية في جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان، وتدقيقها وتوريدها إلى الخزينة العامة وفقا للقوانين النافذة.



وفي ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لاختصاصات إقليم كردستان، حددت المحكمة نطاق ممارستها بالأراضي التي كانت تديرها حكومة الإقليم في 19 مارس 2003، والواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، مع مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.



وأضافت أن إدارة الأراضي الواقعة خارج هذا النطاق وممارسة الاختصاصات الدستورية والإدارية والتنفيذية عليها تعود إلى السلطات الاتحادية، كل بحسب اختصاصه، مؤكدة أن الممارسة الإدارية الفعلية لسلطات الإقليم في تلك المناطق لا تمنحها اختصاصا دستوريا عليها.



وصدر القرار بالأغلبية، مع مخالفة عضوين، وأكدت المحكمة أنه بات وملزم لجميع السلطات، استنادا إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا.



ووفقًا لوكالة «الأناضول»، كانت تقارير إعلامية قد أفادت ببدء الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، تحركات لنقل إدارة جميع المنافذ الحدودية الواقعة ضمن إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الحقول النفطية، إلى السلطات الاتحادية.



وفي هذا السياق، قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في تصريح سابق، إن الحكومة تعتزم إبلاغ إدارة إقليم كردستان بضرورة الحصول على موافقات تصدير النفط الخام ومشتقاته حصريا من وزارة النفط الاتحادية.



وأوضح أن الإجراءات تشمل نقل إدارة جميع المنافذ الحدودية داخل الإقليم إلى الهيئة الاتحادية للمنافذ الحدودية، فضلا عن نقل إدارة الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسيطرة الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية.