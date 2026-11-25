وصل مسئول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ووجه أربع رسائل حول الأزمة في البلاد.

وقال فليتشر ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "وصلت هذا الصباح إلى اليمن، وتحمل زيارتي أربع رسائل، أولها دعم المدنيين في بلد دمّرته سنوات الصراع ويُدفع به أعمق نحو الأزمة".

وأضاف :"لقد أجبر تجدد القتال أكثر من 364 ألف شخص على النزوح من منازلهم منذ أغسطس الماضي ، بمن فيهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الماضي وحده".

وأضاف أن "المدنيين يُقتلون، والمستشفيات وفرق الاستجابة الأولى تتعرض للهجوم، ويمنع القتال وانعدام الأمن والقيود المشددة على طرق الإمداد الرئيسية الأسر من الوصول إلى الغذاء والدواء اللازمين للبقاء على قيد الحياة. والملايين يعانون من الجوع".

وفي رسالته الثانية، شدد على التضامن مع مجتمع العمل الإنساني الاستثنائي في اليمن وتوجيه الشكر له.

وقال إن "استجابتنا تُدفع إلى نقطة الانهيار بسبب النقص الحاد في التمويل، وسأحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لعملنا".

وفي رسالته الثالثة، طالب بأن يفرج الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.

وفي رسالته الرابعة، حث فليتشر على أهمية ضمان وصول إنساني آمن ومستدام إلى المدنيين المحتاجين للدعم الإنساني، مع كون تعز أولوية عاجلة بشكل خاص.

وشدد المسؤول الأممي على أن الجهود الإنسانية العالمية مثقلة وتعاني من نقص التمويل.

ويعد فليتشر أرفع مسؤول أممي يزور اليمن منذ تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف ونزوح أكثر من 360 ألف شخص.

ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، فيما فاقم التصعيد الأخير معاناة ملايين السكان، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الغذاء والدواء وتراجع الخدمات الأساسية.