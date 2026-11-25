قالت الحكومة البولندية اليوم الأربعاء، إنها مازالت بانتظار رد علني من واشنطن بعد سقوط ثلاثة صواريخ كروز روسية في جنوب شرق البلاد.

وقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش لمحطة الإذاعة البولندية (آر إم إف إف إم) "يبدو أنه لا يوجد رد من النوع الذي كنا نتوقعه".

وأضاف الوزير أنه من غير الواضح ما إذا كان صمت واشنطن جزءا من إستراتيجية " البحث عن السلام" أم أن المسؤولين الأمريكيين بحاجة إلى مزيد من التفاصيل.

وقال إن بولندا أطلعت البنتاجون على مستجدات الواقعة وأن الولايات المتحدة تساعد في فحص الأنقاض التي جرى انتشالها في بولندا.

وأعرب كوسينياك-كاميش عن أمله في أن يستغل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء لتوضيح كيف أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تؤثر على الدول الأعضاء في الناتو الواقعة في الجبهة الشرقية.

يذكر أن الصواريخ الثلاثة دخلت المجال الجوي البولندي يوم الجمعة الماضي ، ثم سقطت خلال هجمات روسية واسعة النطاق على أوكرانيا المجاورة. ولم يصب أحد بأذى.

وقال الادعاء البولندي إن الصواريخ الثلاثة هي صواريخ كروز "كيه اتش-101 " الروسية. ونفت روسيا أي تورط في الواقعة.