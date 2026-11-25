أعرب البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء إخفاق محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في التوصل إلى اتفاق، قائلا إن "الظواهر البيئية المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ باتت أكثر تواترا."

وجعل البابا الدفاع عن البيئة أحد محاور بابويته، مواصلا بذلك اتباع أحد الوصايا الأساسية لسلفه البابا فرنسيس، الذي اعتبر في رسالته العامة البارزة "كن مسبحا" أن العناية بكوكب الأرض مهمة أخلاقية ملحة تمس الوجود الإنساني.

ووجه ليو نداء خلال لقائه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس، دعا فيه إلى "عدم إغفال الجانب الإنساني لأزمة المناخ، التي تمس حياة ملايين الأشخاص، وتلحق الضرر بمجتمعات بأكملها، وتقوض فرص الأجيال القادمة."

ودعا البابا إلى "إحداث تغييرات جوهرية في السلوك والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وفي أساليب إدارة مجتمعاتنا"، موجها نداءه إلى "المجتمع الدولي وكل فرد."

وانتهت المحادثات في مدينة أنطاليا التركية، يوم الأحد الماضي، دون التوصل إلى اتفاق شامل، بسبب خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى الوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري.