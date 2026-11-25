حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من أن طموحات موسكو تتخطى أوكرانيا، متعهدا بمواصلة الدعم العسكري لكييف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن ميرتس قوله في برلين، أثناء مناقشة نواب البرلمان لميزانية عام 2027، إن "روسيا تعرف تماما ما تريد، وهي تريد أكثر من أوكرانيا".

وأضاف المستشار الألماني: "من يعجز عن إدراك ذلك، فهو إما لا يفهم العالم على حقيقته، أو أنه يسعى وراء أجندة مختلفة تماما، تتعارض مع حرية هذه الدولة وانفتاحها وقيمها الليبرالية".

وقال إن روسيا تصعد من عدوانها في منطقة البلطيق وبولندا والبحر الأسود والفضاء وألمانيا نفسها، حتى لو كان ذلك على حساب "الأرواح البشرية"، ولذلك، يجب على أوروبا "وضع حدود واضحة لروسيا"، بحسب ميرتس.