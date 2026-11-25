هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما دون 3500 دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، وذلك مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة «CNBC عربية»، هبطت أسعار الفضة بنحو 3% في المعاملات الفورية إلى 39.64 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 1238.19 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس المسعر بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر رئيسي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب في سعيه لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة، الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في ديسمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وزادت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في نوفمبر، لتصل إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين، وسط تفاؤل بشأن أوضاع سوق العمل والاقتصاد بشكل عام في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت هذا الشهر.

وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة «نتوقع انعكاس الضغط الذي يدفع الذهب للهبوط في نهاية المطاف، لكن الانتعاش قد يظل ضعيفا حتى أوائل عام 2027 قبل أن يكتسب زخما».