قالت شركة القطارات الأوروبية "يوروستار" إن العديد من رحلاتها بين باريس ولندن المقررة اليوم الأربعاء، ألغيت بسبب إضراب مفاجئ من جانب بعض موظفيها.

وأوضحت "يوروستار" في بيان أنه بسبب الاضطراب الشديد، قد تتأثر مسارات أخرى أيضا. وتنصح الشركة المسافرين بتأجيل رحلاتهم.

وأضافت "للأسف تأثر عملاء يوروستار الذين يسافرون بين باريس ولندن اليوم بالإضراب الذي جرى إخطار الشركة به ليلا.ولسوء الحظ تسبب هذا في إلغاء بعض الخدمات. وهناك بعض المسارات الأخرى التي قد تشهد تأثيرا غير مباشر".

ولم تذكر "يوروستار" على الفور ما إذا كان الموظفون المضربون يعملون في فرنسا أم في المملكة المتحدة.

وأضافت يوروستار "المفاوضات جارية مع النقابة والشركة مازالت منفتحة ومستعدة للانخراط في حوار بناء".

يذكر أن "يوروستار" تقوم بتسيير قطارات ركاب بين لندن وباريس وغيرهما من الوجهات الأوروبية.