سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد جلستين من التراجع، بدعم من الصعود العالمى للعملة الخضراء، إذ زاد بنحو 46 قرشًا فى البنوك المحلية، بعدما تراجع بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 18 قرشًا.

وصعد الدولار فى بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى، بقيمة 46 قرشًا، ليسجل 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع، مقابل 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

كما صعد سعر العملة الأمريكية فى بنك الإسكندرية، ليسجل 54.72 جنيه للشراء و54.82 جنيه للبيع، مقابل 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الخضراء بنسبة 0.85% فى بنك قناة السويس ليسجل 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

وعلى الصعيد العالمى، ارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى 0.2%.

وكانت تعاملات العرب والأجانب فى السوق الثانوية للدين الحكومى المصرى صافى بيع قدره 576 مليون دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.