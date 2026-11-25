أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه لا عذر ولا مبرر للعنف ضد المرأة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر، في مركز بيش تبه للمؤتمرات والثقافة بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "أقولها بوضوح تام، العنف ضد المرأة أمر غير مقبول وغير عادل، ودناءة لا تصدر إلا عمن لم ينل نصيبًا من الإنسانية".

وأضاف: "قد تتباين أشكال العنف من شخص إلى آخر، لكن الجرح العميق الذي يتركه في نفس المرأة وفي ضمير الإنسانية لا يتغير أبدًا. لذلك لا عذر ولا مبرر للعنف ضد المرأة".

وأكد أن بلاده تقف دائمًا إلى جانب النساء في مكافحة العنف وفي سائر المجالات.

وتابع قائلًا: "أتقدم بالرحمة من الله تعالى لكل أخواتنا اللواتي فقدن حياتهن في حوادث العنف ضد المرأة، التي تُعد جريمة بحق الإنسانية، وأسأل الله أن يلهم ذويهن الصبر والسلوان. كما أتمنى الشفاء العاجل والسلامة لجميع النساء اللواتي تعرضن للعنف".

كما تقدم بأصدق عبارات التهنئة والتقدير والشكر إلى كل من يساند جهود مكافحة العنف ضد المرأة في تركيا وفي مختلف أنحاء العالم.

وفي 25 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم بـ"اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، بهدف التوعية بمخاطر العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، والتأكيد على ضرورة حمايتهن وضمان حقوقهن في حياة آمنة وكريمة.