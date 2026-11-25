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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طاقمي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) والإغاثة الطبية، ووفدا أجنبيا في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين واستولت على جرار زراعي في منطقة الخالدية شرق يطا.

وذكر الناشط أسامة مخامرة لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال احتجزت لعدة ساعات طاقم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أثناء عودته من توثيق عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في منطقتي مغايير العبيد والفخيت بمسافر يطا.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت أيضا طواقم الإغاثة الطبية برفقة وفد أجنبي، أثناء جولة لهم في مسافر يطا لتقديم المساعدات الطبية للأهالي.

وفي منطقة الخالدية شرق يطا، داهمت قوات الاحتلال حقول المواطنين، واعتقلت ستة مواطنين أثناء حراثتهم أراضيهم، وهم: زكريا وعمار عبد الله أبو عرام، وأسامة وسيف توفيق أبو عرام، ومنجد أحمد أبو عرام، ورفيق عزت أبو عرام، كما استولت على جرار زراعي يعود للمواطن توفيق أبو عرام.