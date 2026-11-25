ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتسليح، لمناقشة متطلبات تطوير القدرات التسليحية للقوات المسلحة ورفع مستوى جاهزيتها.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، مساء الأربعاء، أكد الزيدي، أن الاهتمام بملف التسليح وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، يأتي في إطار المسئولية الوطنية لحماية سيادة العراق وأمنه ومصالح شعبه.

وأشار إلى أن توجهات الحكومة تنموية، وتركّز على البناء والإعمار، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وأن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل ضرورة لحماية هذه المسارات التنموية وتهيئة البيئة الآمنة لاستدامتها.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز قدرات القوات المسلحة، ويرتقي بمستوى تجهيزها وجاهزيتها.