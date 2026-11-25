أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة كونين جنوبي لبنان، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وأمس الثلاثاء، شنّ الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية ونفذ قصفًا مدفعيًا، إلى جانب إطلاق نيران رشاشة، استهدفت مناطق عدة في جنوبي لبنان، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارات والقصف المدفعي طالا مناطق في أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل.

ففي قضاء النبطية، استهدفت غارة جوية أطراف بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال محيط المدينة الكشفية عند أطراف البلدة، فيما امتد القصف إلى أطراف بلدة زوطر الشرقية ومحيط بلدة ميفدون.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت غارات جوية بلدتي تولين والقنطرة، بينما تعرضت بلدات بيت ياحون وبرعشيت وحداثا في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت، صباح الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه واديي السلوقي والحجير، كما استهدف قصف مدفعي بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، فجر اليوم ذاته.

وتأتي هذه الهجمات رغم توقيع اتفاق «صيغة الإطار» في 26 يونيو الماضي، الذي ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

وبدأ تنفيذ انسحاب إسرائيلي محدود من مناطق تجريبية خلال يوليو الماضي، دون أن يشمل مناطق أخرى.

وتتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق، من خلال مواصلة الغارات الجوية والتفجيرات وعمليات التجريف، وعدم استكمال انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية المحتلة.