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• طالب بالسماح الفوري بإيصال المساعدات دون عوائق وتنفيذ أعمال التعافي المبكر، محذرا من وفاة أطفال جراء انتشار الأمراض وصعوبة وصول فرق الإغاثة

جدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مطالبته لإسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة، والسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ أعمال التعافي المبكر على نطاق واسع، والالتزام بالقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند وإيفا هرنتشيروفا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال فيغاند إن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ أعمال التعافي المبكر على نطاق واسع في القطاع.

وشدد على ضرورة أن تضمن إسرائيل استمرار توزيع المساعدات وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية في غزة.

وأكد ضرورة أن تُمكّن إسرائيل الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإنسانية، بما فيها منظمات المجتمع المدني، من مواصلة أنشطتها.

وقال: "على إسرائيل الوفاء بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

من جانبها، ذكّرت متحدثة المفوضية الأوروبية إيفا هرنتشيروفا بأن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل مرارا إلى السماح لشركائه في المجال الإنساني بالوصول إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه غالبا ما يُسمح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالعبور من معبر حدودي واحد فقط، مضيفة: "نحن بحاجة إلى فتح مزيد من المعابر الحدودية، لأن الوضع في غزة بالغ الخطورة بالفعل".

** أطفال يفقدون حياتهم

وأوضحت هرنتشيروفا أن سكان القطاع يعيشون في خيام تغرق بفعل الأمطار، قائلة: "أطفال يفقدون حياتهم بسبب الأمراض، لكننا لا نستطيع مساعدة هؤلاء الأشخاص بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول".

ولفتت إلى وجود أعداد كبيرة من الخيام على متن شاحنات تنتظر على الجانب الآخر من الحدود.

وأوضحت أن إدخال هذه الخيام والمعدات اللازمة لنصبها لا يزال متعذرا بسبب عدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة.

وشددت هرنتشيروفا على ضرورة توسيع نطاق وصول المنظمات الإنسانية إلى القطاع وإتاحة مزيد من الوسائل والإمكانات اللازمة لمساعدة السكان.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا كارثية جراء الدمار الواسع الذي خلفته الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من نزوح جماعي وتضرر المرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.