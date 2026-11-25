قال المستشار الإيراني محمد مخبر، مساعد المرشد مجتبى خامنئي، إن أعداء إيران سيدركون المعنى الحقيقي للحرب الهجومية إذا شنوا أي هجوم عليها، معلقًا: «انتظروا وشاهدوا».



ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي‌نيا، ارتفاع مستوى جاهزية الجيش مقارنة بالفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز المراقبة والسيطرة على مضيق هرمز من خلال إدخال منظومات جديدة إلى الخدمة وتحديث المنظومات القائمة وتطوير التشكيلات القتالية.



وقال أكرمي‌نيا إن بعض السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة دون تنسيق مع القوات المسلحة اصطدمت بألغام بحرية، داعيًا مالكي السفن الراغبة في عبور الممر المائي بأمان إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.



وأضاف أن تعزيز القدرات العسكرية ومراقبة المضيق سيستمر، لافتًا إلى أن الحرب الهجينة التي تواجهها إيران تتخذ أبعادًا عسكرية وسياسية واقتصادية، وأن الولايات المتحدة تستخدم هذه الأدوات الثلاث في مواجهتها مع طهران.



وحسبما نقلت وكالة «الأناضول»، فإن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد عسكري سريع مع إيران، وسط متابعة التطورات في منطقة الخليج، مع عدم استبعاد تحركها عسكريًا بشكل منفرد ضد طهران، رغم تفضيلها التنسيق مع الولايات المتحدة.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات التي شهدتها منطقة الخليج خلال الأيام الماضية، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دراسة استئناف الضربات العسكرية ضد إيران مطلع عام 2027، مشيرة إلى أن تل أبيب تستعد لاحتمال تصعيد سريع للأوضاع.



وكان ترامب قد أفاد، الأحد الماضي، بإمكانية إصدار أمر بشن هجمات عسكرية على إيران بعد الأول من يناير المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.



واتهم ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة في المحادثات، محذرًا من اللجوء إلى الخيار العسكري مع بداية العام الجديد في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قد صرّح، في 8 نوفمبر الجاري، بأن احتمال شن هجوم جديد على إيران «ضئيل»، ما دام التقدم مستمرًا في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.



وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، بحسب طهران، التي ردت بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.



وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.



ومنذ يوليو الماضي، تجددت المواجهات بين الجانبين من حين إلى آخر، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع، وسط تداعياته الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.