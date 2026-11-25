صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي اندلعت عقبها، بمبادرة من عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين.

وبحسب المواقع العبرية ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتولى فحص أحداث السابع من أكتوبر، والتحقيق في الإخفاقات والظروف التي أدت إلى وقوع الهجوم، إضافة إلى مجريات الحرب التي تلته.

ووفقا للمقترح، ستشمل فترة التحقيق المرحلة الممتدة من انتهاء حرب عام 2014 وحتى إعادة جثمان آخر أسير إسرائيلي، على أن تتولى اللجنة فحص المسئوليات والقرارات التي سبقت الهجوم وتلك التي اتُخذت خلال الحرب.

وقالت كتلة «يشار» إن إقامة لجنة تحقيق رسمية تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه عائلات القتلى وجميع الإسرائيليين، وضرورة لكشف الحقيقة واستخلاص العبر بما يضمن أمن إسرائيل، مؤكدة أنها ستواصل العمل حتى تشكيل اللجنة.

وقالت صاحبة المبادرة، عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، إن ما جرى في الكنيست يمثل خطوة كان ينبغي على حكومة مسئولة اتخاذها منذ وقت طويل، معتبرة أن المصادقة على القانون تمثل بداية تصحيح الإخفاقات.

ويأتي التصويت وسط خلافات سياسية حادة بشأن طبيعة لجنة التحقيق وصلاحياتها، إذ يعارض معسكر بنيامين نتنياهو صيغة المقترح، معتبرًا أنها قد تفتح المجال للتحقيق في أداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، بما في ذلك سلوكه في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تستكمل الإجراءات التشريعية للمقترح في اللجان المختصة تمهيدًا لطرحه على القراءات اللاحقة، إذ أن المصادقة بالقراءة التمهيدية لا تعني إقرار القانون نهائيًا.