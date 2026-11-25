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عاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأربعاء، بعد جلستين من المكاسب، لكنها حافظت على مستواها أعلى 50 ألف نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 50538.66 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع امس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي مع تقليص المكاسب، مقارنة بأمس الأول.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.34، ووصل إلى مستوى 50885.33 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في جلسة الإثنين بنسبة 1.44، ووصل إلى مستوى 50711.96 نقطة.

وبذلك لم يعوض المؤشر الرئيسي كل خسائر جلسة الأحد، والتي اقتربت من 3%، حيث بلغت نحو 2.85، ووصل إلى مستوى 49989.79 نقطة.

ووصلت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري إلى نحو 20.8%.