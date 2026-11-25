حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء، من خطر وقوع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين، ودعا الدول كافة إلى التحرك فورا.

وقال فولكر تورك، إن الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين تشير إلى «تزايد خطر وقوع المزيد من الفظائع» في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف: «لقد أوضح ممثلون للحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، مرارا سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

ونوه المسئول الأممي أن «التحريض على الكراهية وعلى ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى الإبادة الجماعية، في مختلف أوساط المجتمع كان أمرا مروعا».

وذكر تورك أن مفوضيته حذّرت مرارا من أن ممارسات إسرائيل في غزة تشكل «خطرا حقيقيا على استمرار وجود» الفلسطينيين كمجموعة.

ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نازحين في خيام أو ملاجئ مؤقتة داخل القطاع الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحته.

وقال فولكر تورك في بيان إنه يشعر «بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد تعميما ومنهجية للانتهاكات المرتكبة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة».

وأعرب عن أسفه لأن «تحذيراتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تزال الفظائع تتكرر»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «قتل المدنيين متواصل، كما تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للتهجير القسري، في حين يشير مسئولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائما».

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وشدد فولكر تورك أن «على جميع الدول التزاما بالتحرك فورا لمنع وقوع المزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين».

ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسئولين»، قائلًا إن جميع الدول عليها دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد.

كما ذكّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين واحترام سلامة العمليات الإنسانية.