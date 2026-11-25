أفادت وكالة «سبأ» التابعة لميليشيا الحوثي، مساء الأربعاء، بتعرض ميناء الحديدة لغارات جوية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



وفي وقت سابق اليوم، هددت ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر، في حال تنفيذ تهديدات بقصف ميناء الحديدة.



وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، إن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون ضمن الأهداف العسكرية للجماعة، إذا أقدمت السعودية على استهداف ميناء الحديدة.



وحذّر سريع الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من تلك الموانئ من البقاء فيها، داعيًا إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها.



كما دعا الشركات الملاحية إلى إخلاء سفنها من الموانئ المستهدفة بشكل فوري.



وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إصابة 11 شخصًا جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض، وهو الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين التحالف وميليشيا الحوثي منذ يوليو الماضي، تخللته هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مناطق عدة في السعودية، مقابل غارات جوية للتحالف على مواقع تابعة للجماعة في اليمن.



ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.