تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، في مواجهة تروا المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة «نيس ماتان» أن موقف المدافع المصري من المشاركة في المباراة لا يزال غير محسوم، في ظل عدم عودته بشكل كامل إلى التدريبات الجماعية للفريق حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني سيحدد مدى جاهزية عبد المنعم خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على مشاركته في التدريبات الجماعية قبل موعد اللقاء.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة أنجيه، قبل فترة التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة باريس سان جيرمان التي خسرها نيس بنتيجة 3-2، كما غاب عن مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي خلال توقف نوفمبر الدولي.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 10 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما غاب عن منافسات الموسم الماضي بالكامل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال أبريل 2025.