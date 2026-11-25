بحث وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة اليوم الأربعاء مع الملحق العسكري بسفارة الصين العميد تشنج يوتشونج تطوير ‏التعاون العسكري.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم وزير الدفاع السوري بحضور عدد ‏من ‏الضباط، مع الملحقَ العسكري في سفارة الصين ‏ ‏بدمشق، والوفد المرافق له.‏

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وكان اللواء أبو قصرة، التقى في 12 من الشهر الحالي ‏وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال البحري ليام إم. ‏هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، وجرى ‏خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين ‏في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏