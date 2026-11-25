بحث وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة اليوم الأربعاء مع الملحق العسكري بسفارة الصين العميد تشنج يوتشونج تطوير التعاون العسكري.
ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم وزير الدفاع السوري بحضور عدد من الضباط، مع الملحقَ العسكري في سفارة الصين بدمشق، والوفد المرافق له.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان اللواء أبو قصرة، التقى في 12 من الشهر الحالي وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال البحري ليام إم. هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.