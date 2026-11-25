رفض الكرملين، الأربعاء، التعليق على تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 700 ألف جندي روسي خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ نحو خمس سنوات.

وأفادت عدة وسائل إعلام روسية ودولية، بأن بيانات موسكو تؤكد مقتل ما بين 470 ألف و700 ألف جندي في الحرب، وذلك بعد تحليل كم كبير من البيانات التي حصل عليها قراصنة إلكترونيون من وكالة الإحصاء الرسمية الروسية.

ولم تكشف روسيا عن حصيلة رسمية للقتلى في صفوف جيشها منذ سبتمبر 2022 عندما قالت إن حوالى 6000 جندي قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، وهو رقم اعتُبر على نطاق واسع بأنه أقل بكثير من العدد الفعلي حتى في حينها.

ولدى سؤاله عن التقارير الجديدة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء إن "الكيان الوحيد الذي يمكنه رسميا الكشف عن أعداد الضحايا هو وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: "أقترح عدم الالتفات إلى أي بيانات أخرى".

وفي وقت سابق هذا الشهر، نشر قراصنة إلكترونيون ينتمون إلى مجموعتين مناهضتين للكرملين هما "الأنصار السيبرانيون البيلاروسيون" وجماعة "سايلنت كرو" الموالية لأوكرانيا، مئات آلاف السجلات التي قالوا إنهم حصلوا عليها عبر اختراق قاعدة بيانات هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية "روسستات".

ومن خلال تحليل البيانات غير المنشورة عن أسباب الوفاة في أوساط المواطنين الروس على مدار السنوات الخمس الماضية، قالت عدة وسائل إعلام دولية إن عدد الجنود الذين تأكد مقتلهم يقترب من 500 ألف.

وأفاد تحليل منفصل أجرته وسيلتا الإعلام الروسيتان المستقلتان والمحظورتان "ميدوزا" و"ميديازونا"، بأن حصيلة القتلى قد تصل إلى 700 ألف بعد احتساب الجنود المصنّفين في عداد "المفقودين" والذين يرجّح على نطاق واسع بأنهم قُتلوا لكن وفاتهم لم تسجل رسميا بعد.

وعرضت روسيا حوافز مالية ضخمة لجذب العمال الذين يتلقون أجورا منخفضة في المناطق الفقيرة للانضمام إلى الجيش. كما جنّدت سجناء مقابل منحهم عفوا لقاء الخدمة العسكرية. وفرضت التجنيد الإجباري على أكثر من 300 ألف شخص واستقطبت الآلاف من الخارج، ما أثار اتهامات لها بإكراه مواطنين أجانب على القتال.

كما أرسلت كوريا الشمالية عشرات الآلاف من جنودها لمساندة الجيش الروسي.

وقُتل في المقابل عدد كبير من الجنود الأوكرانيين في ما بات النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، إن حوالى 50 ألفا قتلوا، رغم أنه يُعتقد كذلك بأن العدد الفعلي أكبر من ذلك.

وفي يوليو، أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة بأن ما بين 125 ألف و150 ألف جندي أوكراني قتلوا.

في الوقت ذاته، قال المركز إن 450 ألف روسي قتلوا، وهو عدد قريب من التقديرات الواردة في آخر تسريبات "روسستات".