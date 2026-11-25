كشف محمد رائف، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن آخر المستجدات في ملف الاستثمار داخل قلعة الدراويش، خلال الفترة المُقبلة، وحقيقة وجود مفاوضات مع المستشار تركي آل الشيخ لضخ استثمارات جديدة، كما حسم الجدل بشأن إمكانية تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال محمد رائف، في تصريحات عبر إذاعة "ميجا إف إم": "باب النادي الإسماعيلي مفتوح أمام المستثمرين، وبالطبع نرحب بالمستشار تركي آل الشيخ، لكن لم يحدث أي تواصل معي حتى الآن".

وتابع: "هناك مستثمرون يتواصلون معنا، ولكن لا يوجد أي جديد حتى الآن في هذا الشأن، قانون الرياضة يحدد نسبة 49% لشركة الكرة، وإذا زادت هذه النسبة فلا بد من الرجوع إلى الجمعية العمومية".

وأشار: "وكنا قد عقدنا جمعية عمومية، لكن لم يكتمل النصاب القانوني لها، وكنا قد وافقنا على زيادة حصة المستثمر بحد أقصى 60%".

وواصل: "أي مستثمر يضخ أموالًا في النادي الإسماعيلي، لا بد أن يضع في اعتباره قيمة كل جنيه يتم استثماره، وزيادة نسبة المستثمر هدفها تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في النادي، وقد تصل حصته إلى 80% حال موافقة الجمعية العمومية".

وشدد: "ما يهمنا هو هوية النادي الإسماعيلي والحفاظ عليها، وشركة الكرة ليس لها أي حقوق فيما يتعلق بهوية القلعة الصفراء".

وعن حقيقة ترشيح جون إدوارد لتولي منصب المدير الرياضي للإسماعيلي، أكد رائف: "لم يتم طرح فكرة تواجد جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد كلام على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم: "لأمور تسير على مايُرام فيما يخص حل أزمة إياقف القيد، وإبرام صفقات جديدة خلال يناير المُقبل، ومتفائلين خير في الفترة المُقبلة بعودة الإسماعيلي لسابق عهده".