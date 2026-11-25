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كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن أبرز الشروط التي يضعها المستثمر العربي الشهير، الراغب في الاستثمار بنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أعلنه عبر صفحته الشخصية.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بخصوص النادي الإسماعيلي.. أولًا: لا يوجد في الصفقة نهائيًا صندوق استثمارات عامة أو سيادية، ولو هيبقى فيه، هيبقى استثمار شخصي من مستثمر عربي شهير».

وأضاف: «هناك بعض النقاط المهمة للتوضيح حتى تتم هذه الصفقة، وكل ما سأقوم بسرده معلومات خالصة».

وتابع: «أن تتم هذه الصفقة بمباركة الدولة المصرية، ومن ثم تذليل كافة العقبات والتحديات الروتينية، ضمانًا لسرعة تسيير الصفقة ونجاحها».

وواصل: «ضمان حق انتفاع لفترة طويلة باستاد الإسماعيلية، مع صلاحيات كاملة لتطوير وتحسين البنية التحتية وتحويله إلى استاد عالمي يليق باسم الإسماعيلية وجمهور الإسماعيلي».

وأوضح: «تخصيص أرض بنظام الإيجار في الإسماعيلية بمساحة مناسبة لإنشاء أكاديمية عالمية لاكتشاف المواهب، وإعادة الإسماعيلي مجددًا إلى خريطة الكرة المصرية، باعتباره منبعًا للمواهب ومصدرًا للكنوز المدفونة».

وأشار: «منح الصلاحيات الكاملة بنسبة 100% لاتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمصالح النادي الإسماعيلي».

واختتم: «وصول النسبة الحاكمة إلى 80%، حتى يتمكن المستثمر من تعويض حجم الخسائر والمديونيات التي تراكمت على النادي طوال هذه العقود، وأدت إلى هبوطه لدوري الدرجة الأدنى».

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أثار حالة من الجدل، بعد تلميحه إلى إمكانية دخوله مجال الاستثمار في النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.