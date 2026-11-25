اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إسرائيل بارتكاب جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين، تهدد "استمرار وجودهم" كجماعة.
وقال تورك في بيان له: "أشعر بقلق بالغ إزاء الطبيعة الممنهجة وواسعة الانتشار بصورة متزايدة، للانتهاكات التي ترتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأوضح: "وفي غزة، حذر مكتبي مرارا من خطر الأعمال الإسرائيلية التي تشكل تهديدًا حقيقيا لاستمرار وجود الفلسطينيين كجماعة".
وأضاف المسؤول الأممي: " تُفاقم الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الماضية، مخاوفنا من هذا الخطر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".