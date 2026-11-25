أفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية بأن المملكة المتحدة قد تنضم إلى المبادرة الأوروبية «صُنع في أوروبا» الهادفة إلى حماية صناعة السيارات والصناعات التحويلية في القارة، دون الالتزام بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، بموجب مقترح جديد أعدته أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت الشبكة أن المقترح سيُطرح للنقاش خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بعدما أثارت خطط أوروبية سابقة مخاوف بريطانية من اشتراط مواءمة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية مع الرسوم المفروضة داخل الاتحاد، للسماح لبريطانيا بالاستفادة من المبادرة.

ويأتي التحرك الأيرلندي في وقت تبدي فيه الحكومة البريطانية اهتمامًا متزايدًا بالانضمام إلى الخطة، شريطة التوصل إلى صيغة لا تتعارض مع سياستها التجارية، وسط تفاؤل حذر في لندن بشأن المقترح الجديد.

وتستهدف مبادرة «صُنع في أوروبا»، المعروفة رسميًا باسم «قانون تسريع الصناعة»، تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية وحمايتها من المنافسة الخارجية، عبر فرض قيود على بعض المنتجات القادمة من خارج الاتحاد، مع تركيز خاص على الصين وقطاع السيارات.

وتثير المبادرة مخاوف بريطانية من تعرض شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة لقيود تجارية أوروبية، رغم خروج البلاد من الاتحاد، بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأسواق وسلاسل التوريد في الجانبين.

كما أن انضمام لندن إلى سياسة الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق البريطانية، التي تشهد انتشارًا متزايدًا لهذه المركبات، فضلًا عن احتمال رد بكين بإجراءات تجارية مضادة تستهدف السيارات المصنعة في بريطانيا.

• مقترح أيرلندي لتجاوز الخلاف بشأن الرسوم

وبحسب «بي بي سي»، يستند المقترح الأيرلندي، الذي سبق أن كشفت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى الطبيعة المتداخلة لصناعتي السيارات البريطانية والأوروبية، والاعتماد المتبادل بينهما، بما يبرر منح لندن استثناءً من شرط مواءمة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية.

ومن المقرر أن يمتد المقترح ليشمل سويسرا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومن بينها النرويج، مقابل إتاحة هذه الدول للاتحاد الأوروبي الوصول إلى برامج الدعم الحكومي وأنظمة المشتريات العامة لديها.

ولا يزال المقترح في مراحله الأولية، إذ يُنتظر أن يخضع لمزيد من المناقشات بين سفراء الاتحاد الأوروبي، قبل طرحه مجددًا على وزراء التنافسية بالدول الأعضاء في اجتماع مقرر قبل عيد الميلاد، على أن يحصل لاحقًا على موافقة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

• تحذيرات بريطانية من تداعيات الخطة

ونقلت «بي بي سي» عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام قوله، عقب القمة البريطانية الأوروبية التي عُقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، إن مبادرة «صُنع في أوروبا» أصبحت «مصدر قلق حقيقي في مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني، ولا سيما شركات صناعة السيارات».

وأضاف أن التزام بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خلال القمة، بتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بصناعتيهما يمثل مصدر ارتياح للعاملين في القطاع.