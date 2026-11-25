أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحفظات على خطة الموازنة التي أعدها الائتلاف الحاكم.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من التحالف المسيحي الذي يضم حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه فاديفول)، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وخلال المناقشات الختامية للموازنة في البرلمان الاتحادي، قال فاديفول اليوم الأربعاء إن المخصصات المالية المقترحة لوزارة الخارجية "مقبولة ويمكن تبريرها"، واستدرك "لكن بصراحة، لا أستطيع أن أمنح موازناتي تقييما أفضل بكثير من ذلك".

ورأى فاديفول أن "من الصعب تفهم" عدم استثناء وزارته من إجراءات التقشف في ظل الوضع الحرج على صعيد السياسة الأمنية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الاتحادي على موازنة العام المقبل بعد غد الجمعة.