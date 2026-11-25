تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة قبل مواجهاته المقبلة في الدوري الإسباني، بعدما أعلنت لجنة المسابقات إيقاف لاعب وسط الفريق فيرمين لوبيز لمدة مباراتين، على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال بالجولة الماضية.

وكان فيرمين لوبيز قد قدم أداءً مميزًا أمام فياريال، وسجل أحد أهداف انتصار برشلونة بنتيجة 3-2، لكنه دخل في مشادة مع حكم المباراة هيرنانديز هيرنانديز، اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح زميله، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه رغم خروجه من أرض الملعب وجلوسه على مقاعد البدلاء.

ووفقًا للقرار الصادر عن لجنة المسابقات، سيغيب لاعب برشلونة عن مباراتي ديبورتيفو لاكورونيا، المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر، وأتلتيكو مدريد يوم 2 ديسمبر، في ضربة مؤثرة للفريق الكتالوني، خاصة مع أهمية المواجهة المرتقبة أمام الروخي بلانكوس.

ورفضت اللجنة الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، في محاولة لتخفيف العقوبة إلى الإيقاف مباراة واحدة، لتتأكد بذلك مشاركة فيرمين خارج حسابات المدير الفني هانز فليك خلال المباراتين المقبلتين.

وجاءت العقوبة استنادًا إلى تقرير الحكم، الذي أشار إلى تكرار اللاعب عبارة «لا تعبث معي» خلال اعتراضه على قراراته، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة تستوجب الإيقاف وفقًا للمادة 127 من لائحة العقوبات الخاصة بالاعتراض على الحكام.

ومن المنتظر أن يبحث هانز فليك عن البديل المناسب لتعويض غياب فيرمين لوبيز، خاصة أن داني أولمو عاد مؤخرًا إلى التدريبات والمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، ليصبح أحد الخيارات المتاحة أمام المدرب الألماني قبل المواجهات المقبلة.