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احتجزت السلطات الصربية مالك قناة تلفزيونية خاصة معروفة بتأييدها الشديد للرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش، الذي هُزم في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي أمام حركة قادها الطلاب.

وقال مدع عام في بلجراد إن دراجان فوتسيتسفيتس، مالك قناة "إنفورمر" التلفزيونية، احتُجز لمدة 48 ساعة بتهمة "إثارة الذعر" و"عرقلة سير العدالة". وأشار البيان إلى أنه سيتم استجواب فوتسيتسفيتس غدا الخميس.

ولم تعرف أي تفاصيل أخرى على الفور.

وأشاد نواب من تكتل "قائمة الطلاب"، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 أكتوبر، بالنبأ، ما أثار رد فعل غاضباً من الرئيس السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال فوتشيتش: "هذا يكشف لي عن نوعية الحمقى الذين نتعامل معهم".

وقال بوريس بوجدانوفيتس محامي فوتسيتسفيتس إنه لا يرى ثمة سبب لإحتجاز موكله ، حسبما ذكرت صحيفة "نوفوستي". وأضاف أن المزاعم ضده "عامة للغاية".

جدير بالذكر أن فوتسيتسفيتس هو حليف مقرب لفوتشيتش ونصير له في وسائل الإعلام. وهو معروف بإهانة الطلاب المحتجين وغيرهم من المنتقدين ومعارضي فوتشيتش وانتقادهم خلال العامين اللذين شهدا مظاهرات مناهضة للفساد في البلاد.

ويأتي احتجاز فوتسيتسفيتس في إطار سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي بدأت بعد فوز الحركة الطلابية المسئولة عن المظاهرات، بالانتخابات البرلمانية المبكرة في 25 أكتوبر.