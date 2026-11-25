القاضي لـ«الشروق»: التوسع في الأصناف التصديرية من أسباب النمو

توقع أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، أن تواصل صادرات التمور صعودها خلال موسمها التصديري الحالي، الذي بدأ في سبتمبر 2026 ويستمر حتى نهاية شهر رمضان للتمور الطازجة وطوال العام للمجففة بنسبة نمو 20% مقارنة بالموسم التصديري لـ2025.

وقال القاضي لـ«الشروق»، إن نمو الصادرات بهذه النسبة سيرفع قيمتها إلى نحو 193.9 مليون دولار وبكمية 134.4 ألف طن، بدعم من التوسع في أسواق أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا وشرق آسيا.

وسجلت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها بنحو 112 ألف طن من التمور الطازجة ومصنعاتها خلال العام الماضي، بزيادة 27% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه الصادرات 88 ألف طن.

ووفقًا لبيان سابق لوزارة الزراعة، فإن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور، إذ تضم نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج سنوي يُقدر بنحو 2.2 مليون طن، لتتصدر بذلك الدول المنتجة للتمور عالميًا، بما يمثل نحو 19% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وقال القاضي في تصريحاته لـ«الشروق» إن مصر احتلت المركز الرابع عالميًا في صادرات التمور، بدعم من التوسع في إنتاج وتصنيع أصناف التمور عالية القيمة، والتي يأتي في مقدمتها «المجدول»، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعبئة والتغليف، مما يعزز القيمة المضافة للصادرات.

وأضاف أن أبرز أسباب زيادة صادرات التمور المصرية هي تبني الدولة توجهًا واضحًا لتطوير قطاع التمور، وزيادة الاستثمارات والتوسع في الأصناف التصديرية، وإنشاء وتطوير المخازن المبردة ومحطات التعبئة والمصانع، وتحسن الممارسات الزراعية والتصنيعية واهتمام المنتجين والمصنعين والمصدرين بالجودة على امتداد سلسلة القيمة.

وأكمل أن تكثيف الترويج للتمور المصرية والمشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية وفتح أسواق جديدة، وتعظيم القيمة المضافة وتنويع منتجات التمور بما يتيح تسويقها على مدار العام، ووجود استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمور ودعم تنافسيته وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وضعت صادرات التمور في مكانة جيدة في الأسواق الخارجية.

وقال إن حجم الإنتاج يتزايد مؤخرًا لتوفر الفسائل والتوسع في زراعة الأصناف التصديرية ودخول استثمارات جديدة في القطاع، مضيفًا أن أكثر أنواع التمور تصديرًا هي تمور السيوي «الصعيدي» والمجدول والبرحي.

وأوضح أن تنمية صناعة التمور تعظم القيمة المضافة والمردود الاقتصادي، خاصة للتمور ذات القيمة التسويقية المنخفضة والتمور الفائضة، والتي لا يمكن استهلاكها بحالتها، من خلال تطوير المنتجات وتحسين الجودة والإنتاجية.

وأوضح أنها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة مدة حفظ المنتج، وتنويع المنتجات في السوق، وزيادة الاستهلاك على مدار العام، مما يساعد في زيادة الصادرات.

وتوضح البيانات التاريخية خلال الفترة من 2009 إلى 2025، وفقًا لوثيقة رسمية، وجود اتجاه عام نحو زيادة صادرات التمور المصرية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات من 18 مليون دولار عام 2009 إلى 161.6 مليون دولار عام 2025.

بينما ارتفعت الكمية المصدرة من 23 ألف طن إلى 112 ألف طن خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التطور تنامي أهمية قطاع التمور في دعم الصادرات الزراعية المصرية.