تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 والتي جاء في مقدمتها:

• جنرال موتورز تبدأ إنتاج سيارات «شيفروليه جروف» محليا في مصر

تعتزم شركة جنرال موتورز مصر ضخ استثمارات جديدة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، مع استهداف إنتاج مكونات جديدة لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2027، من بينها المصابيح الأمامية والخلفية لسيارات الركوب.

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• مصادر: تغطية 64% من شريحة الطرح العام لمصر لتأمينات الحياة في ثاني أيامه

ارتفعت إجمالي معدلات طلبات الشراء علي المسجلة على أسهم الاكتتاب العام لشركة مصر لتأمينات الحياة إلى 24 مليون سهم بنهاية جلسة اليوم مقارنة 7 ملايين سهم في جلسة الأمس.

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• البورصة تعاود الهبوط

عاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأربعاء، بعد جلستين من المكاسب، لكنها حافظت على مستواها أعلى 50 ألف نقطة.

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• الدولار يغلق تعاملات اليوم على ارتفاع بـ46 قرشًا أمام الجنيه

عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد جلستين من التراجع، بدعم من الصعود العالمى للعملة الخضراء، إذ زاد بنحو 46 قرشًا فى البنوك المحلية، بعدما تراجع بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 18 قرشًا.

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• جلاكسي ترفع أسعار الشيكولاتة بنحو 15% بداية من 28 نوفمبر

أعلنت شركة جلاكسي الرائدة في إنتاج الشيكولاتة عن رفع أسعار منتجاتها بنحو 15% بداية من السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر.

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• اليوم.. إطلاق مسابقة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المالية العامة «هاكاثون»

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة على تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

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• أسعار زيت فول الصويا بأمريكا تهبط لأدنى مستوى منذ فبراير 2026

هبطت أسعار العقود الآجلة لزيت فول الصويا فى أمريكا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها منذ فبراير بضغط من زيادة المعروض، وتزامناً مع انخفاض سعر النفط الخام.

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• وزيرة الإسكان تصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالسادات والشروق والشيخ زايد والساحل الشمالي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدن السادات والشروق والشيخ زايد، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

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• البنك الدولي: 4 تريليونات دولار فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية

تواجه المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف البلدان النامية، فجوة تمويلية تبلغ 4 تريليونات دولار، ما يحد من قدرتها على النمو وممارسة التجارة والمنافسة وتوفير فرص العمل على نطاق واسع، وذلك وفقًا لعدة تقارير حديثة لمجموعة البنك الدولي.

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