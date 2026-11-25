وقعت سوريا والسعودية، الأربعاء، مذكرة تفاهم إطارية لتعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي في المجال التنموي ودعم المشاريع المشتركة.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

ووقع المذكرة معاون وزير الخارجية السوري لشئون التعاون الدولي قتيبة قاديش، ورئيس لجنة قطاع الأعمال الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري أحمد الرماح.

وأوضحت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات التنموية، وتطوير الشراكات بين الجهات الحكومية السورية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص غير الربحي في السعودية.

وأضافت أن ذلك من شأنه الإسهام في دعم المبادرات والمشاريع التنموية وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بشأن المشاريع المستهدفة أو الجدول الزمني لتنفيذ المذكرة.

وفي 4 نوفمبر الجاري، وقعت سوريا والسعودية 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسرة بقيمة إجمالية تجاوزت 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في سوريا، على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض.

وفي 24 يوليو 2025، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري، على هامش أعمال منتدى الاستثمار الأول بين البلدين في دمشق.

ويعمل المجلس وفق خطة تمتد حتى عام 2030، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

وتشهد العلاقات بين دمشق والرياض تطورا ملحوظا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تخلله توقيع اتفاقيات في قطاعات عدة، بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والاستثمار.

وتسعى الحكومة السورية إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب التي خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية والمرافق الحيوية.