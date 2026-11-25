يستعد الجيش الأمريكي، الأربعاء، لتفجير نحو 5 أطنان من مادة "أزيد الرصاص" شديدة الحساسية، داخل مصنع للذخائر في مدينة ميدلتاون بولاية أيوا، في عملية تثير مخاوف بيئية وصحية من احتمال انتشار غبار الرصاص السام في المناطق المحيطة.

ويأتي التفجير، المقرر قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما أعادت محكمة استئناف اتحادية، الاثنين، العمل بتصريح وكالة حماية البيئة الأميركية الذي يسمح بتنفيذ العملية، وفق شبكة سكاي نيوز.

ويقول مسئولون في الجيش، إن التخلص من المادة بات ضرورة ملحة، بعدما تدهورت حالتها نتيجة التخزين لفترات طويلة، وأصبحت معرضة للانفجار التلقائي. وأوضحوا أن المادة تبلورت وأصبحت شديدة الحساسية، إذ يمكن أن يؤدي تكسر بلوراتها إلى انفجارها، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة.

وكان الجيش الأمريكي قد اكتشف، خلال عمليات تفتيش دورية في مارس الماضي، تدهور مخزون من مادة أزيد الرصاص داخل مستودعات مصنع الذخائر في ميدلتاون.

ويضم المخزون نحو 70 برميلا من المادة، التي تستخدم لبدء تفجير الذخائر، فيما استبعد المسئولون خيار معالجتها كيميائيا، بسبب تعذر فتح البراميل أو نقلها بأمان، خشية أن يؤدي ذلك إلى انفجارها.

وحذر محامو وزارة العدل الأمريكية، في مذكرة قضائية، من أن المادة باتت شديدة الحساسية للحرارة والاحتكاك والصدمات، بحيث لا يمكن نقلها أو فتح حاوياتها أو معالجتها من دون مخاطر كبيرة لوقوع انفجار.

وكانت مجموعات بيئية قد لجأت إلى القضاء الأسبوع الماضي، مطالبة بوقف العملية، محذرة من تداعياتها المحتملة على جودة الهواء والمياه وصحة السكان. وأدى الطعن إلى تأجيل التفجير قبل أن تعيد محكمة الاستئناف العمل بالتصريح الاثنين.

وقال الجيش الأمريكي إنه اتخذ سلسلة من التدابير للحد من آثار التفجير، تشمل إقامة جدار مائي يحتوي على أكثر من 100 ألف غالون من المياه، وإنشاء سواتر ترابية واستخدام كتل مملوءة بالرمال، إلى جانب أنظمة لمحاكاة انتشار المواد وإجراءات للتحكم في درجات الحرارة.

من جهتها، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية نشر أكثر من 300 موظف في المنطقة، للمشاركة في عمليات أخذ العينات والمراقبة البيئية وتنفيذ إجراءات المعالجة عند الضرورة.

وأضافت الوكالة أنها جمعت أكثر من 1200 عينة من التربة والغبار والمياه والهواء، قبل تنفيذ التفجير، لتقييم التأثيرات البيئية المحتملة.

وتتضمن إجراءات الطوارئ احتمال إجلاء السكان المقيمين على مسافة تصل إلى 5 أميال جنوب غربي مصنع الذخائر، فيما دعت السلطات من يعيشون على مسافة تتراوح بين 5 و20 ميلا إلى البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ.

كما أوصى الجيش بإغلاق الأبواب والنوافذ، وضبط أنظمة التدفئة والتبريد على وضع إعادة تدوير الهواء الداخلي، وإيقاف المراوح التي تسحب الهواء من الخارج، وإبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة داخل المنازل.



